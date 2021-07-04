Woman screams in terror as she's nearly crushed by huge 32 tonne truckhttps://t.co/yfKLx77zEE pic.twitter.com/MxPMYaHQpe — The Mirror (@DailyMirror) July 4 2021

英國西約克郡巴特利（Batley）本週四（1日）下午發生一起驚險事故，一名女子過馬路時，碰巧路口的大型卡車也同時起步，當女子驚覺不對勁時，轉頭就發現卡車的車頭幾乎貼上她的臉，嚇得她當場放聲尖叫，為了逃離被輾壓的命運，女子只能往前狂奔，恐怖瞬間全被監視器所捕捉。

綜合外媒報導，事發當時女子手上提著大包小包的購物袋準備過馬路，待數輛小客車通過後，她隨即邁出步伐通過十字路口，沒想到此時一輛載運碎石的大卡車也同時起步，直接往女子的側面撞去。

從路口監視器畫面可見，當時女子已經走到路中央，當她驚覺不對勁時，一轉頭就發現大卡車的車頭幾乎貼近她的臉，嚇得她當場放聲尖叫，並朝著大卡車的行駛方向狂奔，手上的購物袋也掉落在地，乍看之下就像是被車子推著跑，現場險象環生。

一名路過的男子聽到尖叫聲後，隨即朝著卡車方向前進，另名路人則立刻示意卡車駕駛停車。所幸女子最終逃離被輾壓的命運，卡車駕駛下車後也走向女子致歉，疑似因為當下車子與女子之間的高低視差，讓駕駛沒發現女子的身影。