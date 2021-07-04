現代大樓越來越多，不少鳥類會誤闖住家築巢，但大部分的居民都不會驅趕，反而藉機照顧、觀察鳥類的生長過程。近日新加坡一名男子發現，有一對鴿子夫妻飛到他家陽台的盆栽上築巢、孵蛋，幾個星期後甚至還孵化出2隻幼鳥，讓他興奮表示，雖然植物盆栽毀了，但能有這難得的經驗十分值得。

Pink-necked green pigeon couple nesting on S'pore man's potted plant welcomes 2 squabs https://t.co/aFnMJy1X6q pic.twitter.com/PftF5SdrfI — Mothership.sg (@MothershipSG) June 29 2021

根據《Mothership.SG》報導，新加坡男子丹尼爾（Daniel Wong）上月6日，到臉書社團「Singapore Wildlife Sightings」中發文求助，表示有一對紅頸綠鴿（Pink-Necked Green Pigeon）飛到他家陽台上的黃金葛盆栽築巢孵蛋，雖然丹尼爾願意提供牠們居住的場地，但這樣卻讓他難以替心愛的盆栽澆水，有網友提出建議，認為可以將根部直接泡在水中，這樣不用澆水也能提供植物水分。

丹尼爾在嘗試過後成功拯救盆栽，同時也不斷更新鴿子一家的現況，經過觀察發現，牠們會輪流進行孵蛋工作，爸爸負責白天、媽媽負責晚上；另外在築巢最初幾天，盆栽周圍遍布了鳥大便，丹尼爾總是小心翼翼地清理，盡量不要打擾到牠們，但後來實在忍無可忍，才拿著擦過的髒紙巾試圖和鴿子溝通：「請不要在這裡大便」，沒想到之後竟真的再沒出現過排泄物。

經過了3個禮拜，丹尼爾帶來了好消息，鴿子夫妻的2個寶寶終於順利孵化，不少網友都紛紛獻上祝福，還開玩笑地稱丹尼爾升格當「爺爺」了。昨日他再度分享，只見2隻幼鳥體型遽增，爸爸還第一次留下孩子外出覓食，他相信小鴿子很快就會長大，和家人一起離開自家陽台。

而對於這次難得的「觀察鴿子」經驗，丹尼爾感到非常有趣且幸運，在貼文中直言：「雖然我的盆栽被摧毀了，但這一切還是非常值得的」。