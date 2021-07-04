大陸山西一所大學使用畢業生的照片作為官網宣傳，沒想到因為這名畢業生的外貌姣好、笑容甜美，讓她一夕間爆紅，學校也連帶受到眾多網友關注，大家都紛紛直呼想和這名正妹畢業生當同學。

校方表示當初也沒想到這張照片會引起這麼大的迴響。(圖/翻攝自太原理工大學現代科技學院官網)

根據《極目新聞》報導，日前有網友瀏覽山西太原理工大學現代科技學院的官網時發現，「青春畢業季」的欄目使用了該校畢業生的照片作為背景圖，由於這名女學生外貌姣好、笑容甜美，截圖被分享到社群平台後迅速爆紅，連帶該校的官方網站瀏覽量也跟著大幅上升，不少網友看到後都紛紛驚呼：「最好的招生宣傳」、「希望可以成為她的同學」、「這比招生簡章還好用啊！」。

太原理工大學現代科技學院的宣傳部工作人員透露，他們是從學生拍攝的畢業季作品裡選中了這張照片，對於在網路上引起極大的迴響校方也感到非常意外，直言過去也曾使用過學生的照片作為宣傳照，卻沒有引起什麼反應，之後會再考慮藉由這波話題進行宣傳招生工作。

這名正妹姓趙，是該校土木工程系2021年的畢業生。(圖/翻攝自微博)

據了解，這名背景照的主角姓趙，是該校土木工程系2021年畢業生，趙同學接受採訪時指出，學校使用前有先徵得她的同意，在得知消息時非常開心，但自己的照片登上學校官網還是讓她感到很緊張，「畢竟大家都能看到」；目前趙同學正在努力準備考研究所，對於一夕爆紅她則十分淡然，「沒什麼感覺，同學也沒有跟我多說什麼」。