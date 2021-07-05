「太空考古學」，這個詞乍聽雖然有點科幻、令人感到不真實，卻是考古學界的現在進行式，指的是考古學家透過分析衛星影像，精準找出潛在遺址的新興研究領域。

在過去，一處遺跡的發現往往需要耗費大把時間研究文獻資料或者需要一點運氣，但如今透過觀察衛星影像上的陰影、植物的生長情形，考古學家便能更精確、快速地辨識深埋在地下的遺址，像是擁有透視眼一般。

本書作者莎拉．帕卡克是一名美國獲獎無數的太空考古學家兼人類學者，她用幽默的筆調帶你看見考古學與遙測技術之間如何結合，並用她二十多年來的考古經驗，帶你從分析影像、團隊組織到實地挖掘，遊歷世界各地，共同參與太空考古學上的重大進展，包括發現了在過去一直被認為已經消失的羅馬圓形劇場、中美洲熱帶雨林之下的未知馬雅聚落，以及在數週之內就發現八百零二座埃及陵墓等。你不僅能從本書中體驗太空考古學家的工作日常，有挖掘到寶藏的興奮，也有遺址遭到侵略時的憤慨，也將透過精采的歷史故事滿足你穿越到古代，過上千年以前人類生活的渴望。

此外，如果你的內心有一個探險魂，本書也將是一封邀請函。作者在本書最後幾章帶領你看見公民參與考古的迫切與趣味，並邀請你一起加入大眾太空考古的行列，一起尋找掩藏在衛星影像中的歷史遺緒。本書不但將讓你看見太空考古學已經如何改變人們看待過去的方式，也將讓你知道它將如何改寫所有人的未來。

【精彩書摘】

考古學家為了評估現代地景，找出埋於地底的河川或古代遺址所在位置，凡是申請任何形式的高空或太空拍攝影像資料，就屬於「太空考古學」的範疇，也稱為「衛星考古學」（satellite）或「衛星遙測」（archaeology satellite remote sensing）。之所以稱為「太空考古學」，歸根究柢，美國太空總署也有錯。美國太空總署於二○○八年展開「太空考古學計畫」（“Space Archaeology” program），資助進行大規模考古研究的科學家申請衛星影像資料集。連美國太空總署都指稱我從事的是「太空考古」，我又有什麼資格不表贊同呢？

解讀衛星影像既是科學，也是藝術。所有遙測專家一開始都必須先學習光的語言，要學會並不容易：電腦螢幕上一張看起來簡單的高解析度照片，其實一點都不簡單。影像中的每個畫素，都代表地面上一個確切的區域。構成畫素的光包含的不只有光譜上的可見光，依據不同的衛星影像拍攝系統，可能還包含近紅外光、中紅外光和遠紅外光。再者，地球表面上的所有物體各自具有獨特的化學特徵（chemical signature），會影響物體所反射的光：就像是我們的簽名各有不同特色，不同材料在光譜上也會以獨特的方式呈現。

舉例來說，沙地在衛星影像裡看起來和森林大不相同。我們用肉眼就可以很輕易看出差異。如果需要區分一座森林裡頭不同的樹種，不同的化學特徵此時就能派上用場。一片橡樹林呈現的化學特徵與一片松樹林就有所不同。兩片樹林在我們眼裡可能同樣是綠色，但是利用光譜上不同的紅外光區呈現出植被健康情況的細微差異，我們就能察覺顏色其實有所不同。

遙測專家可以藉由在影像中添加「假色」來誇大這些差異，突顯個別類型的地表遺跡現象。在遙測程式（類似比較有個性的Photoshop色彩取代功能）中，可以選擇為任一群畫素加上想要的顏色。一般會建議使用者選用與真實世界中對應類型相似的顏色，例如植被就用綠色調，建築物用灰色，泥土用褐色，但你可以自行選用任何顏色。有些在研討會上展示或研究論文裡附上的衛星影像，看來像是服食迷幻藥後的幻遊場景，但更難看。

為了找到合乎需求的資料，科學家會到處尋覓採購特定的衛星影像。衛星各有不同，而太空中的衛星超過一千七百顆。其中大多數是低解析度的氣象衛星或蒐集大範圍資料的衛星，解析度為十五至三十公尺。這些衛星拍攝的影像是考古上最常用的，不僅是因為影像免費，也因為這類影像多達數百萬張，而拍攝時間最早為一九七二年，記錄了短期和長期的地景變化。除了這些免費影像之外，也有高解析度的影像，例如由美國商用遙測衛星公司「數位全球」（Digital Globe）WorldView-3和WorldView-4遙測衛星所感測記錄而得的影像，解析度為零點三一到一公尺，單一畫素代表的區域大小介於iPad平板電腦和衝浪趴板之間。

考古學家會盯著衛星影像選取以畫素為基礎的數據資料，希望偵察出短期與長期的細微變化，或是有無任何遺跡現象。依據不同的研究問題，我們會將演算法改來變去不斷測試，最後，或純屬好運，或靈光一閃，我們會有些有趣的發現，但通常是因為我們用盡所有可能的方法。如果最後發現電腦螢幕上的根本只是乾掉的鼻涕，這就是科學，我們只好回到繪圖板前從頭來過。

(本文摘自《我從太空考古》/臉譜出版)

【作者簡介】

莎拉．帕卡克（Sarah Parcak）

阿拉巴馬大學伯明罕分校人類學系教授。她創辦非營利組織「全球探險家」線上平台（GlobalXplorer）並擔任理事長，平台宗旨是運用先進科技保護和保存全人類共享的文化遺產。她也是利什特聯合研究計畫（Joint Lisht Mission）的共同主持人，與埃及文物部合作發掘和調查中王國時期首都，曾在世界各地進行考古研究。著有太空考古學（或稱衛星考古學）領域的第一本教科書《衛星遙測技術於考古學的應用》（Satellite Remote Sensing for Archaeology；暫譯），已發表多篇同儕審查研究論文。帕卡克的研究曾由英國國家廣播公司《探索》頻道節目（Discovery）和美國公共電視網科教節目《新星》（Nova）拍攝成紀錄片，她也曾數次受邀發表TED演講。她榮任國家地理學會駐會探險家（National Geographic Explorer）及《倫敦文物學會》會員，並於二○一六年獲得TED百萬美金大獎。另外她也獲選全球青年領袖（Young Global Leader）和TED資深學者（TED Senior Fellow），並獲美國史密森尼創造力大獎（Smithsonian American Ingenuity Award）及探險家俱樂部洛威爾湯瑪士獎（Explorers Club Lowell Thomas Award）等殊榮。帕卡克現與丈夫葛瑞格・孟福德、兒子加百列以及心愛的幾隻貓咪一起住在阿拉巴馬州伯明罕。

【譯者簡介】

王翎

台灣大學外國語文學所畢業，現專事筆譯，新近出版譯作為《歐洲中世紀城堡》和《口感科學》。期盼繼續深入書中世界徜徉探索，享受揀字選詞和推敲琢磨的樂趣。