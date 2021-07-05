「太空考古學」，這個詞乍聽雖然有點科幻、令人感到不真實，卻是考古學界的現在進行式，指的是考古學家透過分析衛星影像，精準找出潛在遺址的新興研究領域。

在過去，一處遺跡的發現往往需要耗費大把時間研究文獻資料或者需要一點運氣，但如今透過觀察衛星影像上的陰影、植物的生長情形，考古學家便能更精確、快速地辨識深埋在地下的遺址，像是擁有透視眼一般。

本書作者莎拉．帕卡克是一名美國獲獎無數的太空考古學家兼人類學者，她用幽默的筆調帶你看見考古學與遙測技術之間如何結合，並用她二十多年來的考古經驗，帶你從分析影像、團隊組織到實地挖掘，遊歷世界各地，共同參與太空考古學上的重大進展，包括發現了在過去一直被認為已經消失的羅馬圓形劇場、中美洲熱帶雨林之下的未知馬雅聚落，以及在數週之內就發現八百零二座埃及陵墓等。你不僅能從本書中體驗太空考古學家的工作日常，有挖掘到寶藏的興奮，也有遺址遭到侵略時的憤慨，也將透過精采的歷史故事滿足你穿越到古代，過上千年以前人類生活的渴望。

此外，如果你的內心有一個探險魂，本書也將是一封邀請函。作者在本書最後幾章帶領你看見公民參與考古的迫切與趣味，並邀請你一起加入大眾太空考古的行列，一起尋找掩藏在衛星影像中的歷史遺緒。本書不但將讓你看見太空考古學已經如何改變人們看待過去的方式，也將讓你知道它將如何改寫所有人的未來。

【精彩書摘】

一旦你品嚐過自歷史水龍頭落下的一滴，你將食髓知味，沒齒難忘，而你對歷史的渴求將永遠無法滿足。藏在地下的是故事而非物件，它們斷斷續續不成篇章，考古學家的職責是將它們哄騙勸誘出來，再織出完整文章。面對一片毫無遺跡現象的褐黃淤泥，或現代田野，或茂密雨林裡的土丘，挑戰在於從何處起頭。

太空考古學的發展，正是為了回答這個問題。

對於大多數未經發掘的考古遺址而言，從地面上幾乎看不出任何地下可能藏有遺跡的線索。世界各地遺址差異極大，情況端看是在何處進行考古工作。以貝里斯（Belize）為例，在起伏平緩的整片雨林地景中，若有聳立於地面層的土丘，可能表示有建築結構存在。若是在希臘的橄欖樹叢下方發現呈直線的石頭碎片，則可得知已有三千年歷史的牆壁位置。進行發掘工作時如果能有這類明顯線索作為指引，考古學家莫不大感慶幸。

線索沒有那麼明顯的時候，我們的進展就會受挫。考古學家的使命是發掘，但每年待在田野的時間頂多數個月，除非是為文化資產管理公司工作，或受聘擔任政府文化部門的考古學專家。就連印第安納．瓊斯都曾在學校教書。由於考古發掘行動的時程倉促且經費拮据，意味著考古計畫中所耗費的每一刻、支出的每一分錢，都必須經過縝密規畫：若是經費來自公部門的嚴謹考古計畫，主持人絕不希望季度結案報告中提不出任何成果。

現在無論是向公家或私營機構申請考古計畫經費，都必須擬定適切的研究問題，並以提出一流的發掘規畫，及團隊目前在該遺址進行發掘進展良好並提出的初步評估結果作為證據。

有些遺址的發現是機緣湊巧或純屬意外。例如一九○○年在埃及亞歷山卓，一頭驢子載著一位男士離開採石場途中，跌入一座廢棄豎井。那頭可憐的驢子跌落在古羅馬時期第二至第四世紀之間的地下墓穴，有多達數百人埋葬其中，這處墓穴如今已被列入亞歷山卓不可錯過的觀光景點。

在全世界各地的現代城鎮地底，都埋有這類遺址。我唸研究所時曾在埃及中部進行調查工作，需要當地人協助確認衛星影像中顯示的線索，看看現代都市地景底下是否有可能潛藏著一座古老城鎮。在達爾加市（Dalga），科普特教會的教士帶我走下兩段階梯，來到舉行洗禮的聖室。聖室壁面上裝飾著六世紀的浮雕，是從城裡較早期的科普特教堂遷移過來的，浮雕原本所在的教堂則位在我們所站位置下方約二十英尺處。這次帶來小小驚奇的事件中，沒有任何一頭驢子受到傷害。

大多數考古學家或許會矢口否認，但他們確實會向古往今來各路可能保祐他們發掘順利成功的神佛祈禱。拿好手上的樣本袋，博愛一點總是有利無害！姑且不論出乎意料的發現，考古學家仰仗各式各樣的方法來推測地下究竟藏了什麼。

最簡單的方法是「步行調查」（fieldwalking）。要了解一處遺址或一個區域地表遺存的改變情況，方法之一是單獨或成群沿著間距相等的線條步行勘查。爐渣是金屬冶煉產業的副產物，忽然密集出現的爐渣表示該處可能曾是工業區。同時發現細小石灰石屑片和骨骸碎片，表示該處可能是豪華墓園，石灰石碎片則來自石棺或陵墓建築。成堆的較大石灰石碎片，同時也許還可發現完整或殘缺的刻字石塊，表示該處可能有許久之前崩坍毀壞的宗教建築或宮殿建物。如發現任何古代陶器或其他遺存，則明顯指示底下不同地層分屬哪些時期。

步行調查跟有蹄類動物一樣腳踏實地可能是遺址調查中很重要的一步，但只有從空中鳥瞰才能看見全貌：不只是看見單一遺址，還看見遺址與周圍地景之間的關係。空拍照是評估古代遺址時非常寶貴的佐證，而現今利用無人機拍攝的照片可說精采非凡。然而，從空中更高的位置，例如從國際太空站（International Space Station）上方兩百英里處拍下的影像，為考古學開拓出太空考古學這個分支領域，讓我們對於過去的理解，以及對於日後考古發現之潛力的理解都從此不同。

(本文摘自《我從太空考古》/臉譜出版)

【作者簡介】

莎拉．帕卡克（Sarah Parcak）

阿拉巴馬大學伯明罕分校人類學系教授。她創辦非營利組織「全球探險家」線上平台（GlobalXplorer）並擔任理事長，平台宗旨是運用先進科技保護和保存全人類共享的文化遺產。她也是利什特聯合研究計畫（Joint Lisht Mission）的共同主持人，與埃及文物部合作發掘和調查中王國時期首都，曾在世界各地進行考古研究。著有太空考古學（或稱衛星考古學）領域的第一本教科書《衛星遙測技術於考古學的應用》（Satellite Remote Sensing for Archaeology；暫譯），已發表多篇同儕審查研究論文。帕卡克的研究曾由英國國家廣播公司《探索》頻道節目（Discovery）和美國公共電視網科教節目《新星》（Nova）拍攝成紀錄片，她也曾數次受邀發表TED演講。她榮任國家地理學會駐會探險家（National Geographic Explorer）及《倫敦文物學會》會員，並於二○一六年獲得TED百萬美金大獎。另外她也獲選全球青年領袖（Young Global Leader）和TED資深學者（TED Senior Fellow），並獲美國史密森尼創造力大獎（Smithsonian American Ingenuity Award）及探險家俱樂部洛威爾湯瑪士獎（Explorers Club Lowell Thomas Award）等殊榮。帕卡克現與丈夫葛瑞格・孟福德、兒子加百列以及心愛的幾隻貓咪一起住在阿拉巴馬州伯明罕。

【譯者簡介】

王翎

台灣大學外國語文學所畢業，現專事筆譯，新近出版譯作為《歐洲中世紀城堡》和《口感科學》。期盼繼續深入書中世界徜徉探索，享受揀字選詞和推敲琢磨的樂趣。