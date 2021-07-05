照顧新生兒是一件很辛苦的事情，因為他們的作息時間和大人不一樣，半夜還經常會哭鬧，這時如果能有一個「神隊友」幫忙，肯定能讓媽媽輕鬆不少。美國一名新手媽媽在今年5月生下兒子，日前半夜起來餵奶時，因為太累不小心睡著，不過當她驚醒卻發現自家愛貓竟接手餵奶，暖心可愛的行為讓她忍不住拍照分享。

住在科羅拉多州的新手媽媽馬奎茲（Arlene Marquez），日前凌晨3點被兒子的哭鬧聲驚醒，於是她立刻將兒子抱到身邊來餵奶，不過馬奎茲實在又睏又累，在餵奶的過程中不小心睡著了，等到她再次驚醒時，就看見眼前一幕逗趣可愛的畫面。

馬奎茲所飼養的貓咪Gingi竟趴在她的腿上，伸出2隻前腳幫忙扶著奶瓶，讓她的兒子可以繼續安心地喝奶，馬奎茲對此感到相當神奇且感動，於是立刻將這難得一見的畫面給拍了下來，Gingi還配合地看向鏡頭。

事後她將這張照片分享到臉書上，並表示當時兒子眼睛雖然沒有睜開，但確實是清醒地在喝奶，不少網友看到照片都覺得很驚喜，紛紛留言：「這絕對是全世界最可愛的事情了！」、「妳有了一個最強神隊友可以幫忙了！」、「我也需要一隻這樣的貓」；此外對於網友提出的擔憂，馬奎茲也澄清兒子有自己獨立的嬰兒床，只是為了餵奶才會暫時將他抱到自己的床上。