巴西日前發生一起離奇的車禍案件，一名老翁騎著機車前往工作崗位時，路途中突然感到不適，直接重摔倒地不起，警方及醫護人員接獲通報抵達現場後判定老翁已失去生命跡象，並將他裝入屍袋中，不料沒多久屍袋竟開始詭異晃動，嚇壞現場所有人。

根據外國媒體的報導，巴西一名72歲的老翁達席爾瓦（Raimundo da Silva） ，於6月29日時一如往常的騎著機車前往他所經營的小吃攤準備工作，但在路途中他卻突然感到身體不適，接著昏迷直接重摔在地，路過的民眾見狀趕緊通報警方及救護車。救護人員抵達現場後，立即為老翁進行心肺復甦術（CPR），但老翁依然沒有恢復意識及心跳，因此當場宣告不治身亡，將屍體裝入屍袋內交由警方及法醫檢驗後便離開。

不過，法醫抵達現場準備驗屍並錄影存證時，原本已被封好的屍袋竟開始晃動，讓法醫當時被嚇了一跳，趕緊找來其他警員拉開封條確認死者狀況，但沒想到打開屍袋後發現老翁的嘴角不斷吐出氣泡，法醫便本能性的立即再度幫老翁進行10分鐘的CPR並將他送往醫院急救。

法醫接受採訪時表示，他只是在對的時間出現在對的地點，老翁能「死而復生」對他來說也是個奇蹟。醫護人員則表示，他們當時是根據技術評估判定老翁死亡，之後將會詳細研究老翁的醫療記錄及病史，來釐清是否有誤判的情況。