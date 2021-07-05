哈士奇外表看似高冷勇猛，但卻經常做出讓人哭笑不得的事情，極端的反差萌讓牠們擁有了「二哈」的綽號。英國一名男子飼養了2隻哈士奇和1隻黃金獵犬，每次只要聽到音樂哈士奇就會忍不住興致，開始高聲合唱起來，而黃金獵犬似乎已經習慣了這種「魔音」，只能無奈地看向主人。

英國男子克里斯（Chris Boudens）飼養了1隻黃金獵犬佐伊（Zoey）以及2隻哈士奇妮可（Nico）、傑克森（Jackson），佐伊雖然是狗狗們的掌權老大，但牠的個性比較安靜，反觀妮可和傑克森，牠們從小就很喜歡「唱歌」，只要聽到音樂或克里斯吹口琴，牠們都會興致滿滿地仰頭高歌，展開一場二重唱演唱會。

克里斯經常會將演唱會片段分享到TikTok上，雖然妮可和傑克森的「優美歌聲」被不少人關注，但每次佐伊一臉無奈、眼神死的表情更受到網友們喜愛。近日克里斯又上傳了一段全家搭車出遊的影片，妮可和傑克森聽到飼主播的音樂，立刻興奮地開始了「嗷嗚二重唱」，而坐在中間的佐伊遭到2道魔音夾擊，只能無辜地看向飼主，就像在和他求救，希望他能制止同伴們的興致。

影片曝光後吸引大批網友關注，截至目前為止已經突破1100萬觀看次數，大家看完都忍不住大笑出聲，紛紛留言：「感覺金毛快瘋了哈哈」、「金毛：我的笑不是真正的笑」、「跟2個不知道在嗨什麼的朋友出去玩」、「這就是雙聲道環繞噪音嗎？」。