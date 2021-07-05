美國一名女大生自少女時期開始出現月經後，便飽受月經不規律所苦，但她以為自己只是月經不順所導致，因此一直沒有看醫生，直到18歲上大學後終於受不了前往醫院的婦產科檢查，才發現自己罹患「超罕見疾病」。

根據英國媒體《太陽報》的報導，一名來自美國賓夕法尼亞州的20歲女大生珮琪德安吉洛（Paige DeAngelo），日前在個人社交軟體上公開自己隱藏多年的病情。她透露自少女時期出現月經後，月經便相當不規律，有時候一個月只會來1次就跟普通女生一樣，有時候一個月卻來2次，讓她經常不知所措，但她直到18歲前往醫院的婦產科檢查，才從醫生的口中得知自己天生就有2個子宮及陰道，而且2個生殖系統相當完整，將來很有可能同時在2個子宮內懷孕，也會因此引發併發症。

不過醫生也解釋，她雖擁有2個獨立的生育系統且功能正常，但大小只有普通人的一半，即使懷孕也很容易流產或是出現早產的情況，因此建議她將來若想生孩子，可能必須要透過代理孕母生子比較好。

珮琪德安吉洛聽到醫生的診斷後相當難過，因為她從小就十分期待自己能夠生育，擁有完整的家庭，但她仍保持樂觀，在網路上公開病況並成立社團分享自己的故事。沒想到卻收到不少與她患有相同疾病的女網友來信表示，她們確實都經歷多次的流產，但最後還是順利生下小孩，讓她開始充滿信心，持續在網路上分享正能量及相關資訊，吸引大批粉絲追蹤。