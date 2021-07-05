俄羅斯西部一處大型馬戲團經過4年整頓後，近日宣布重啟表演，不少民眾相當期待，紛紛買票進場準備欣賞精采的表演，不料當馴獸師進行到公獅表演橋段時，12頭公獅突然失控互咬，讓現場一片混亂，觀眾也被嚇得逃離現場。

根據國外媒體的綜合報導，一間位在俄羅斯西部薩拉托夫（Saratov）地區的大型馬戲團，整頓4年終於再度宣布登台表演，讓當地民眾紛紛買票進場，沒想到表演進行到「獅子秀」橋段時，12頭公獅突然失控暴衝，其中1頭獅子不斷攻擊另外2頭公獅，讓現場相當混亂，2位馴獸師也被獅子突如其來的舉動嚇了一跳，不斷拿出長棍揮舞，試圖阻止獅子互相攻擊，不過公獅們卻越發不可控制在舞台上追逐狂奔上演「獅子大亂鬥」，工作人員只好將鐵圍欄出口打開，讓憤怒的獅子回到牢籠中並終止表演。

據了解，當天有上百位家長帶著孩童前來馬戲團，以為會看到精采又逗趣的表演，沒想到開場沒多久便目睹獅子大亂鬥，孩子們也因為被嚇哭紛紛被家長帶離現場，而原本坐滿500人的馬戲團坐席，一瞬間就人去樓空，影片曝光後吸引網友熱烈討論。

當地的動物權利組織的Irina Novozhilova也忍不住呼籲，就算馬戲團在俄羅斯相當受到民眾歡迎，但禁止所有馬戲團利用活體表演，因為馬戲團的工作環境及訓練動物的方式相當殘酷，動物不應該受到人類超越極限的控制。