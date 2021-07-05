每對新人都希望自己的婚禮可以華麗且讓人印象深刻，但凡事最好還是量力而為。外國網友近日分享一場荒唐的婚禮，新郎和新娘砸重金租禮服、場地，還堅持使用高檔食材製作料理，然而這卻花光了他們的錢，導致現場的賓客不但吃不飽，甚至還有人被叫去廚房幫忙洗碗。

這名網友日前在論壇《Reddit》上發文，表示過去曾參加過一場極其荒謬的婚禮，新娘和新郎租了一個華麗且昂貴的場地、身穿高級訂製禮服，看得出來他們對這場婚禮的用心和高額花費。

儀式結束後，作為女方親戚的PO主拿著盤子走到自助吧，桌上擺放著肉、手工麵包以及奶酪等高級料理，她夾了一些便返回位子，等待上廁所的男友回來，豈料男友卻拿著空盤子走向她，PO主好奇詢問，才得知自助吧上已沒有任何食物。

PO主出於好心找到新娘媽媽，通知她應該讓外燴業者補上新的料理，然而對方的表情卻一陣尷尬，悄悄告訴她：「桌面上就是全部了」，她才驚覺原來這對新人為了婚禮豪華好看，把所有錢都砸在了場地和禮服上，食材也堅持要用最好的，卻沒錢買足夠的食材，導致到場的賓客只有4分之3能吃飽。

更誇張的是，在婚禮即將結束的時候，伴娘團要求PO主和另外少部分人一起去廚房，裡面不但沒有空調，還堆滿了使用過的盤子、杯子等餐具，隨後伴娘告訴他們，這些餐具都是租借來的，如果當晚沒洗乾淨還回去，將無法拿回押金，但新人沒有錢雇用清潔人員，只好請他們幫忙。

PO主當時只有21歲，又和新娘是親戚關係，不知道該怎麼拒絕，只好和其他9位賓客留在廚房裡洗碗。PO主事後補充，這對夫妻在3年後離婚，不久後新娘又邀請她參加第2次婚禮，但因為有了先前不好的經驗，她在最初就選擇拒絕出席。