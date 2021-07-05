美國日前發生一起離譜的交通事故，一名女子開車高速行駛在公路上時，一時按奈不住內心的情愫，竟一邊開車一邊與未成年少年發生性關係，最後他們也因為沒有注意前方路況而發生車禍，女子因此遭到警方移送法辦。

根據外國媒體的綜合報導，來自美國加州的30歲女子金柏莉卡納漢（Kimberly Carnahan），6月23日開車載著一名未成年的男同事一同外出，但金柏莉卡納漢竟藏不住內心的熱火，在高速行駛下便與男同事親熱起來，甚至在車上進行口交及啪啪，接著車子就撞上一旁的大樹造成交通事故，附近民眾見狀趕緊報警處理。

薩特郡（Sutter County）警方接獲民眾通報後緊急前往現場調查，未成年少年隨後透過母親向警方透露，他們2人只是同事關係，事發當時他們正在發生性行為，因此警方將金柏莉卡納漢以涉嫌性侵未成年男子罪名逮捕。

金柏莉卡納漢接受警方偵訊時，一下坦承與少年發生關係，一下又矢口否認，讓警方相當傻眼，但警方已掌握少年母親的口供，也拿到與案情相關的證據，因此還是將金柏莉卡納漢押入監獄，等待法院於本月7日開庭審理，到時她可能將面臨「脅迫口交、提供有害物質給未成年者，以及與未成年發生關係」等罪名遭到起訴。