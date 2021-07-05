美國一名女子從小就受到染毒母親影響，6歲便開始吸食大麻，之後也陸續接觸不同的毒品，使她多次被送進勒戒所，即使生了3個孩子依然繼續吸食毒品，直到3個孩子被強制帶走才逐漸清醒，下定決心脫離毒品，開始恢復正常的生活。

根據外國媒體的綜合報導，美國女子弗吉尼亞伯頓（Virginia Burton），從小就生活在毒品之下，每天看著染毒母親吸食毒品，使她自6歲開始呼麻、12歲接觸冰毒（crystal meth），並在14歲吸食古柯鹼。弗吉尼亞伯頓也因為長期染毒，整個人精神渙散，個性變得好鬥、易怒，每天「過嗨」無法待在教室中因此輟學，不停被送進少年拘留所。

即使到了2012年，弗吉尼亞伯頓已成為3個孩子的媽媽，依然沉浸在毒癮當中無法自拔也無家可歸，後來又因為吸食海洛因被抓而多次入獄。當時的她不僅雙頰凹陷、意識也不清，即使孩子們挨餓走進廚房抓著她的腳踝哭泣，依然看到她正在吸食古柯鹼，直到社福單位強制帶走3名孩子，她才驚覺自己不能再這樣下去，下定決心要戒掉毒癮。

最後弗吉尼亞伯頓靠著自己的意志力以及旁人的幫助下，成功甩掉毒癮，努力念書獲得華盛頓大學政治學學位，日前公開學士畢業照的她，看起來容光煥發，宛如重生。

她接受採訪時表示，她曾以為自己會死在公園的長椅上，手臂上還可能插著針頭，因此戒毒成功後，她開始吃素，並透過冥想、登山等活動來轉移注意力，也會定期參加戒毒互助會幫助其他吸毒成癮患者。★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！