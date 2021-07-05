北半球正值夏季，室外天氣炎熱，不少國家都出現極端的高溫氣候，其中伊拉克甚至飆破攝氏52度，再加上當地還發生了大規模的停電，讓許多百姓都苦不堪言。伊拉克一名父親因為沒有錢買冷氣，為了幫剛出生不久的孩子降溫，竟直接將他放進冰箱內，引發國際媒體關注。

根據《以色列時報》報導，近日伊拉克高溫不斷，南部4個省還碰上大規模斷電，一些比較有錢的民眾紛紛購買私人發電機，連接至家中的冰箱、冷氣等電器用品，藉此躲避酷熱的夏天，然而這種方法對於經濟困頓的人來說，卻是遙不可及的夢想。

居住在迪瓦尼耶市（Diwaniyah）的卡拉爾（Ali Karrar）家中經濟困頓，無力支付冷氣、發電機等費用，雖然在當地大部分的人會選擇購買大量的冰塊擺放在家裡，藉此降低環境的溫度，但卡拉爾仍擔心才剛出生不久的孩子會中暑，於是乾脆將他放進冰箱中「降溫幾分鐘」，雖然孩子最終平安無事，但這名父親奇葩的做法仍受到許多國際媒體關注。

伊拉克雖然富含石油礦產，但發電能源卻不足，國家的電力來源有三分之二都是向鄰國伊朗購買，然而在6月29日，伊朗電力部指控伊拉克積欠超過60億美金的電費，因此決定減少電力供給，導致伊拉克南部4個省一直斷電，一名工人透露，孩子們還可以躺在比較涼爽的地上入睡，但對於成年人來說卻熱到幾個晚上都無法閉眼。