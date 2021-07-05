英國一名男子日前帶著金屬探測器到一處靜僻樹林中尋寶，沒想到真的在土地中挖出一個詭異的玻璃瓶，裡面裝有人類牙齒和毛髮，還有少量的黃色液體，他立即聯絡相關單位，發現這個玻璃瓶可以追溯回1900年，而且似乎是當時人們為了阻擋邪靈而埋下的「巫術瓶」。

Metal detectorist unearths creepy 'witch bottle' containing hair urine and human toothhttps://t.co/obn7GUX07L pic.twitter.com/Lc7t6oElpl — Daily Star (@dailystar) July 5 2021

根據《每日星報》報導，48歲的藍斯頓（Chris Langston）6月30日帶著金屬探測器，到位於士羅普夏（Shropshire）的某處靜僻樹林裡尋寶，沒想到竟真的從泥土中挖出了一個類似於存放藥劑液體的玻璃容器，他仔細觀察後發現，容器中裝有人類牙齒和毛髮，以及少量的黃色液體，藍斯頓猜測很可能是尿液。

藍斯頓事後連絡了相關單位，經過專家鑑定證實，這個高11.5公分、寬2公分的玻璃瓶可以追溯回維多利亞時代，大約介於1860年到1900年之間，是當時人們為了阻止邪靈入侵而製作的「巫術瓶」。

藍斯頓透露，因為玻璃瓶的軟木塞有些壞掉了，在他將其挖出的時候，有一些液體不小心灑在了他的手上，更令人毛骨悚然的是，他還在附近發現了一個娃娃斷掉的頭，讓他非常擔心自己會因此惹禍上身；原先他打算將瓶子帶回家研究，但他的母親卻不准他進家門，種種因素讓他決定第二天就將玻璃瓶帶回原處掩埋，「很奇怪的是我從來不相信這些，但這次我不想冒險」。