人類為了方便生活，搶佔了部分野生動物的棲息地，有不少公路經常會有野生動物闖入，造成「路殺」悲劇。近日網路上瘋傳一段影片，一名中東國家的男子開車途中，遇見一對正要橫越馬路的駱駝母子，為了避免牠們受到傷害，駕駛突發奇想，抱起小駱駝誘導媽媽一起跑向安全區域，引發網友熱議。

綜合外媒報導，近日論壇《Reddit》上流傳著一段影片，一名中東國家的男子載著朋友行駛在沙漠中的道路上，中途卻遇見一對駱駝母子正在橫越馬路，駕駛見狀立刻停車，接著打開門走下去，趁著駱駝媽媽毫無戒心的時候，抱起小駱駝就跑。

從畫面中可以看到，小駱駝受到不小的驚嚇，一路上都發出驚恐的叫聲，而駱駝媽媽見到孩子被抱走，也著急地追在男子身後，不過幾秒後男子就將小駱駝放在沙漠中返回車上，駱駝母子似乎還搞不清楚狀況，一旁的朋友見到這荒唐的一幕笑到不行，也將這段逗趣的經過拍攝下來，並分享到網路上。

據了解男子這麼做的目的，是為了讓這對駱駝母子可以盡快離開危險的道路，以免之後有不注意路況的駕駛經過，發生「路殺」悲劇；許多網友看到影片後，也讚許男子的做法，紛紛笑說：「他離開時揮舞頭巾的動作，看起來就像是動畫片在眼前真實上演」、「我不知道還有沒有其他辦法，但我覺得這是讓他們安全離開道路最好的做法了」、「他那麼輕鬆就抱起一隻駱駝，真是嚇壞我了」。