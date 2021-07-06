美國知名軟體公司創辦人，日前十分擔心員工因新冠肺炎疫情所造成的壓力，因此宣布只要員工詳細列出旅遊計畫並寄到他的信箱，就能允許員工「無期限休假」，沒想到過不久就湧入大量信件。

根據外國媒體的綜合報導，美國舊金山成長最快速之一的知名軟體公司「Okta」，旗下員工約有3500人，並在近期完成要價65億美金的收購案，前景一片看好，但身為公司共同創辦人之一的麥肯農（Todd McKinnon）近期卻開始擔心，公司迅速的擴大加上新冠肺炎疫情的影響，是否會造成員工的壓力過大。

因此，麥肯農為了體恤員工過去的努力，並有效提昇公司員工的整體工作效率，他便發佈了「無期限休假」的公告，內容先是提到麥肯農計畫自己將與家人前往灣區（Bay Area）北面的納帕（Napa）度假休息，以自身的行動提醒員工適度的休假能放鬆心情，保持身心健康。因此只要每一位員工將自己近期的休假計畫詳細列出來，透過郵件寄給他，他看過沒問題便「准假」。

麥肯農6月底度假前接受媒體專訪時表示，他不想要限制員工休假的期限，因為對於灣區的員工來說，當地的工作型態是每天幾乎工作16小時，有時周末還可能必須加班，員工根本無法好好休息，因此他才會對員工提出休假要求，也希望他們不必抱著罪惡感，因為只有好好休息才能好好的工作。

而這項公告發出後沒多久，他便收到約950封郵件，目前還在持續增加中，他也詳細閱讀並批准了300封信。許多人的信件中提到，在疫情期間被迫待在家中，無法與外地的家人見面，或是長時間待在狹窄的公寓中工作，還要陪孩子們視訊上課，無處可去的情況下也會造成無形的壓力，因此他看到信件後都批准，也鼓勵他們盡量休息找到平衡。