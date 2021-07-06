英國一名女子30年前打工時，在垃圾桶中認出英國知名插畫大師昆丁·布雷克的畫稿，她便撿起來收藏，近日她拿出來參加當地的骨董估價節目，專家粗估這一幅畫稿價值約1000至1500英鎊（約新台幣3.8萬至5.7萬元），讓她感到非常驚訝。

根據《每日星報》報導，英國一名女子日前拿了一幅畫稿參加BBC骨董估價節目《Antiques Roadshow》，而專家克里斯蒂（Frances Christie）一看到畫稿，馬上就認出此為知名插畫大師昆丁·布雷克（Quentin Blake）的作品。

克里斯蒂表示，「很少有畫作能讓每個人臉上都洋溢笑容，這無疑出自昆丁·布雷克，他畫出發自內心的笑容」，對於女子為何會擁有此畫稿，感到非常驚訝，而女子則表示，30年前她在倫敦讀藝術系時，暑假期間曾至慈善機構辦公室打工。

女子當時幫忙清理辦公室整潔，並在待丟掉的垃圾桶中，發現了這一幅畫稿，而她正好是昆丁·布雷克的粉絲，馬上就認出這是出自布雷克之手，立刻將其撿起並保存至今，之後她的朋友剛好有機會採訪布雷克，她便拜託友人請對方在畫稿上補簽名，也因此讓畫稿變得更有價值。

女子更透露，這一幅畫其實是避孕手冊裡的插圖，畫中夫婦原本是全裸的，但委託者認為裸體可能會有些敏感，因此才要求幫畫中人物補畫泳裝。克里斯蒂對此感到非常驚訝，粗估畫稿價值約1000英鎊至1500英鎊（約新台幣幣3.8萬至5.7萬元），女子聽了非常激動。