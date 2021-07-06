外星人是否存在是長久以來的未解之謎，然而從古至今卻有不少人都曾有過目睹UFO的經驗。英國一名男子日前在家向窗外望去時，天空突然出現了4個光點，徘徊將近10秒才消失不見，男子直覺這些光點很可能就是UFO，所以立刻拿起手機拍照，照片曝光後瞬間在網路上引發熱議。

Student captures 'large UFO' hovering over seafront at night 'for ten seconds' https://t.co/C3HaiHRvPq pic.twitter.com/PzMXmnhQVs — The Mirror (@DailyMirror) July 5 2021

根據《鏡報》報導，36歲男子埃文斯（Matthew Evans）居住在得文郡一處民宅，日前他在頂樓望向窗外的大海時，突然看見以4個光點組合而成的三角形在天空徘徊，埃文斯直覺這個東西很可能就是UFO，於是急忙拿起手機拍下照片，不過這些光點幾秒後便逐漸縮小、消失不見。

埃文斯透露，這個飛行物的移動速度比起飛機還要慢很多，它懸停在空中前還上下移動了一下，之後便停在同一個位置將近10秒，這讓埃文斯很輕鬆就能拍下照片，「它的光線真的很亮，但我無法確定它到底是什麼東西，我猜大概是不明飛行物吧」。

據報導稱，這起UFO目擊事件和美國情報辦公室發布不明飛行物調查報告為同一周，報告中指出，在144起的「不明空中現象（UAP）」僅有少部分可以用物理現象做為解釋，且沒有排除UFO存在的可能，還需等待進一步調查釐清，但不可否認的是，這些不明空中現象都對飛行安全造成影響，且可能威脅到美國的國家安全。