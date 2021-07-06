日本一名網友日前在社群平台上，分享一個超優渥的兼職工作，每天只要工作5小時為當地農民「捕捉蝸牛」，就能拿到一天8000日圓的工資（約新台幣2014元），不少網友看到都心動表示「想要做這份工作」。

根據日本媒體《Jタウンネット》的報導，一名日本網友日前在推特上分享一則，東京離島小笠原群島農業協會所貼出來的打工求職公告，內容提到「需要擅長捕捉蝸牛的達人」，照片中還畫上可愛的蝸牛當做海報主角，並在一旁寫上「工作5小時，日薪8000日幣」的資訊。

小笠原群島農業協會解釋，會貼出這項求職訊息，是因為島上有太多外來種的非洲蝸牛，對於島上的百香果、檸檬、番茄等農作物帶來不小的災情，因此農業協會每年會有4~5次的「抓蝸牛兼職工作」，請大家一起幫忙農民剷除危機。

而這項兼職工作除了薪資吸引人外，農業協會為了避免兼職者在工作的過程中，遭到蝸牛黏液上的細菌感染，他們也會提供鉗子、手套等防護用具，避免工作人員直接接觸，之後也會將捕捉到的蝸牛丟入海中。

網友看到徵才公告後也紛紛留言「雖然我討厭蝸牛，但這薪資我可以」、「薪資不錯但感覺也不是輕鬆的工作」、「感覺很有趣」、「過去一趟應該就不只這薪水了」、「這工作應該比較適合當地人」、「好想去試試看」。