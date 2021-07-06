貓也懂得照顧主人。美國華盛頓州一名女飼主近日常在皮包裡翻出飼料，讓她覺得非常奇怪，一開始以為是愛貓貪玩的行為，豈料隔天皮包夾層又出現貓食，她才驚覺是愛貓的貼心舉動，她也將此事分享至臉書，不少人直呼小貓好暖心。

居住在華盛頓州埃弗里特的JJ M'kael在臉書社團「patto ur catto 『HAMBpostimg』」表示，她養了一隻名叫Nova的貓，日前她出門後發現，皮包側邊的夾層裡，竟被塞進好幾顆貓飼料，起初以為是Nova的貪玩行為，因此她不以為意。

JJ M'kael表示，她將飼料取出來後，隔天出門前，皮包又會被愛貓塞進貓飼料，讓她覺得非常奇怪，連續幾天下來她才驚覺，Nova都在晚上偷叼一些貓餅乾，並放進她的皮包裡，推測愛貓應該是擔心她出門後會餓，認為主人又不會狩獵，才會在她的包裡放食物。此PO文獲得2.2萬人按讚，多達1.6次分享。

不少人分享類似經歷，「當我懷孕時，我養的貓會叼蜥蜴、老鼠、蟲等給我，我猜牠應該是想幫我補充營養，因為牠知道我腹中有寶寶」、「我家的貓也有同樣行為，會將玩具老鼠塞進我錢包」、「我養的貓知道我壓力大，牠會把喜歡的玩具放進我背包裡，安慰我疲憊的身心」。JJ M'kael事後表示，之後會安裝隱藏攝影機，將愛貓塞飼料的舉動拍下。