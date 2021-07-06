美國日前發生一起離譜的車禍案件，一名年輕媽媽竟酒駕載著兩名幼童外出，路途中她疑似喝得太醉、意識不清，竟直接衝向一旁的加油站，使機器故障爆炸將車子燒成火球，驚悚的過程也被加油站的監視器錄了下來。

根據外國媒體的綜合報導，美國加州錫里斯市（Ceres）於上周接獲民眾通報，表示一台轎車直接衝進加油站，並將靠近馬路的自助加油機撞倒引起爆炸。從加油站監視器所拍到的畫面顯示，一台藍色的Nissan轎車在完全沒煞車的情況下，高速衝撞自助加油機，由於撞擊力道猛烈，使加油機機器故障產生火花引起爆炸，接著火勢一發不可收拾，機器與整台車瞬間燒成大火球。

一旁正在加油的民眾看到後被嚇傻，紛紛放掉油槍將孩子抱上車開離加油站，避免遭到波及，也擔心會再引發更大的爆炸趕緊報警。警方抵達現場後發現，這名23歲年輕媽媽伊莎貝爾澤佩達（Isabel Zepeda），不但酒駕、車上還載著2名幼子，雖他們最後都即時逃生只受到輕傷，但這名媽媽也被警方以酒後駕車肇事與危害兒童等罪名遭到逮捕。

當地消防局事後將這起案件公開到網路上，內容提到，雖自助加油機有裝設安全系統，沒加油時就會關閉汽油流動，避免汽油噴濺到事故車輛造成更大的意外，但酒駕肇事不但觸法也是相當危險的行為，民眾切勿以身試法。