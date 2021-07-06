野生動物的互動總是讓人們覺得相當神奇有趣，近日一段影片在網路上掀起討論，一隻河馬先伸出頭部狂聞犀牛的屁股，甚至還張口試圖啃咬，不斷的騷擾讓犀牛相當惱怒，立刻轉身威嚇，豈料河馬根本不害怕，還把犀牛角當作磨牙棒，張大嘴巴上下磨牙齒，讓網友看完全笑翻了。

這段影片在YouTube頻道「Latest Sightings」上分享，由馬拉馬拉野生動物保護區（Mala Mala Game Reserve）護林員柯克曼（Mike Kirkman）拍攝，他透露當時處於非常乾旱的季節，在保護區的簡易機場附近幾乎沒有草可供食用，因此不少河馬早就離開這裡，沒想到某天晚上一群護林員準備回營地時，卻在途中看見了一隻河馬和犀牛的罕見互動。

從影片中可以看到，這隻河馬不斷在犀牛身邊徘徊，還探出頭部狂聞對方的屁股，甚至試圖張開嘴啃咬，犀牛不堪其擾，氣憤地回過頭威嚇河馬，但河馬卻絲毫不害怕，反而將犀牛頭部的尖角當作自己的磨牙棒，張大嘴巴開始上下磨動，犀牛無可奈何只能後退幾步，制止牠荒唐的行為。

然而雙方的對峙並沒有就此結束，河馬仍持續尾隨犀牛，不管犀牛怎麼跑，河馬總是跟在牠身後，忍無可忍之下牠只好主動反擊，彼此開始在草地上展開一場追逐戰，犀牛還用尖角攻擊河馬，最後才終於將這隻「煩人精」給趕走。

柯克曼推測，這起爭執和搶奪食物並沒有關係，更可能是因為河馬的同伴都離開了，出自於無聊和好奇牠才會來「挑釁」犀牛，柯克曼也表示自己在當地工作了許多年，從沒遇過這樣的場面，可見這場犀牛和河馬的打鬧真的相當罕見。★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車！