奧地利一名男子日前在家中蹲廁所時，突然感覺到生殖器遭到異物攻擊，趕緊起身查看，沒想到卻看見馬桶中縮著一隻大蟒蛇，讓他嚇得急忙報警，事後才發現巨蟒的主人竟然是隔壁鄰居，所有人都傻眼。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，奧地利一名65歲的男子，於本月5日早上6點左右，於自家廁所中準備「好好解放」，沒想到一坐到馬桶上便感覺生殖器像被人捏了一下，讓他嚇了一跳趕緊起身，仔細檢查馬桶，看見一隻蟒蛇的頭探出來與他相視，他愣了一會後趕緊打電話給爬行類動物專家並報警，男子也在第一時間送往醫院檢查是否中毒。

所幸經過醫生的檢查，確定這隻巨蟒並沒有毒，但傷口還是有可能被馬桶中的細菌感染，因此為他緊急消毒並處理傷口。

警方到場後也開始針對他的居家環境進行調查，最後發現這隻將近5公尺的巨蟒竟然是隔壁鄰居家的寵物，而且鄰居家中還養著1隻壁虎及11條無毒的蛇類，但他直到警方按門鈴才發現其中一隻蟒蛇脫逃，而且研判蟒蛇是利用下水道及排水管一路潛入男子家中的馬桶。

目前警方也將男子的鄰居，以個人疏失造成別人傷害等罪名交由檢察官審理。動物專家維爾納斯坦格爾Werner Stangl）接受採訪時表示，從業40年從沒遇過這麼特殊的案件。