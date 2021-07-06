有些職業外表看起來光鮮亮麗，收入也非常高，但其實背後隱藏著許多艱辛的內幕。美國一名脫衣舞孃近日分享自己的工作內容，她一個周末工作8小時，就能進帳超過1200美金（約新台幣3.3萬），但每次上班都必須忍受客人的輕視和難聽的話語，承受著極大壓力，甚至有人因此罹患心理疾病。

根據《LADBible》報導，脫衣舞孃羅莎莉（Rosalee，化名）近日在TikTok上分享工作的幕後花絮，她禮拜五、六都會在晚上10點到俱樂部後台準備，接著穿著性感的服裝上台為客人表演，期間客人會將鈔票塞進她的吊帶襪，羅莎莉還會到VIP室進行表演，結束後再收集散落一地的小費。

每個禮拜工作2天約8小時，就能進帳超過1200美金，雖然收入相當可觀，但羅莎莉也表示脫衣舞孃這份工作並不簡單，在工作期間不但要處理一大堆雜事，還會有客人不遵守規矩也不聽勸，不斷試探著舞孃們的底線，客人公然輕視、口出惡言都是非常尋常的情況，而且俱樂部的保全和工作人員也不可靠。

此外從事這份行業還得付出許多代價，如果沒有足夠強大的精神力，且無法清楚區分自己在俱樂部以及現實生活中的不同身分，舞孃很可能遭受嚴重的情緒創傷，甚至罹患「身體畸形恐懼症（body dysmorphic disorder）」，這種病症會使患者過度關注自己的身體形象並對微小缺陷過度想像，為生活帶來非常大的痛苦。