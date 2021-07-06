波蘭一隻流浪幼貓獲救後，便被安置於中途家庭，起初牠的個性非常害羞，不敢與人親近，豈料牠逐漸熟悉環境後，小貓竟變得像「無尾熊」，彷彿把人當成尤加利樹，緊緊黏著對方不放，甚至喜歡窩在人懷裡，就連其他貓狗也不放過，讓人直呼非常可愛。

波蘭普魯斯科夫（Pruszków）一隻流浪幼貓Andrzej，日前被動保組織安置於中途家庭，志工馬格達拉（Magdalena Jaźwińskam）暫時照顧牠，直到Andrzej找到新家為止，馬格達拉透露，小貓剛抵達時非常害羞，只敢一直待在原地睡覺，但慢慢熟悉環境後，Andrzej也開始變得活潑。

馬格達拉原本飼養的愛貓Malaika，一看到Andrzej馬上就出來迎接牠，而Andrzej起初非常害羞，根本不敢親近對方，不過待牠開始熟悉環境後，便會湊到Malaika身邊討抱抱，之後馬格達拉又帶回一隻中途幼犬Dres，Andrzej變得非常黏人後，一看到Dres，彷彿把牠當成尤加利樹，熱情的想找對方玩。

幼犬Dres的體型雖比小貓還大，不過面對非常熱情的Andrzej，一開始反而有些害怕，但Andrzej仍不灰心，經常跑到Dres身邊晃，最終用熱情融化Dres，家中只要出現新寄宿的動物，Andrzej就會熱情歡迎新成員，甚至經常黏著對方，讓馬格達拉哭笑不得地說，「牠天不怕地不怕，和剛來的樣子差很多」。