開車行駛在高速公路上，除了要注意前方是否有散落物，可能還得注意天氣的變化。大陸一名男子日前開車行駛在高速公路上時，突然聽到一聲轟天巨響，眼前便出現一道刺眼橘光，嚇得他緊急停車，差點造成交通事故。

根據大陸媒體的綜合報導，大陸浙江省近日天氣異常，一到下午就突然下起大雨、雷電交加，本月4日一名張姓男子駕車行駛在高速公路時，先是看到路面積水，並聽到一聲驚人巨響，接著眼前便出現多道相當刺眼的橘光與白光，他雖被嚇了一跳卻也本能的閃躲，但最後他還是被雷擊中，造成車子拋錨、右側後照鏡也碎裂停在路中央，路過民眾趕緊通報警方協助救援。

所幸，張男除了車子的後照鏡及行車記錄器損壞外，並沒有任何外傷，在警方的協助下張男順利離開事故現場。而警方事後也出面提醒民眾，高速公路屬於空曠區域，若在行駛中突遇極端氣候應趕緊靠邊行駛，並下交流道離開，才能避免類似的事故再度發生。

宛如電影情節的畫面，也讓網友看了紛紛留言「太可怕了」、「這種場面只有在電影中才看過」、「天氣不好真的不要開車」、「後方車輛看到肯定嚇死」、「不說我還以為是哪個電影畫面」、「這真的是慘遭天雷」、「人如果真的被劈到，可不是開玩笑的」、「光看影片都覺得驚悚」。