貓咪天生身體柔軟，能做出許多令人目瞪口呆的動作。日前美國一名飼主目擊到極具衝擊性的一幕，她家的貓咪原本被困在木門緊閉的房間內，為了逃脫出去，牠不斷往門下狹小的縫隙裡鑽，豈料牠的身體竟真的穿過縫隙，從房間內成功「越獄」，讓飼主和所有網友都感到不可置信。

根據外媒報導，美國女子波佩克（Laurie Popeck）和女兒居住在賓州匹茲堡（Pittsburgh），還飼養了一隻7歲貓咪荷莉（Holly）。5月28日母女兩人都待在家中，沒想到卻看見令人衝擊的一幕，荷莉原本被關在一間木門緊閉的房間內，然而下秒牠突然開始朝著木門底下的縫隙「進攻」，約5秒的時間就順利逃脫出去，讓她們感到非常傻眼。

波佩克事後將這段影片分享到TikTok上，很快就吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過3000萬，許多人看完後都很震驚，紛紛留言：「貓真的是水做的吧！」、「這就是所謂的『頭過身就過』」、「我希望我的貓也可以學會這招，這樣我就不用每天半夜還要起來幫牠開門」、「我也得給我家的貓看一下影片才行」。

面對部分人提出的疑問，波佩克還特地拍攝後續影片，開玩笑地說荷莉體內確實有器官，而且還是一隻食量很大的貓咪，而木門到地面的距離則為2英寸（約5公分）。專家貝克（Marty Becker）指出，貓咪可以自由活動牠們的鎖骨，所以當頭部和肩膀從狹窄的通道通過後，剩下的身體就可以跟著輕而易舉地通過。