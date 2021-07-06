希臘帕特雷灣北部的艾托利科潟湖受到汙染，甚至飄散出臭雞蛋的惡臭味，近日有專家至水下進行調查，意外發現數百隻瀕臨絕種的海馬，此景讓專家感到非常驚訝，也呼籲當地政府要趕緊著手清理潟湖，要不然海馬隨時可能會消失。

Divers spot endangered seahorses in polluted Greek lagoon https://t.co/LEv296i0lt — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) July 5 2021

綜合外媒報導，希臘一名年邁的漁民透露，艾托利科潟湖（Aitoliko Lagoon）裡曾經有數千隻海馬，但隨著潟湖遭嚴重汙染及過度捕撈，導致海馬數量急劇下降，甚至瀕臨絕種，水域調查專家門托詹尼斯（Vasilis Mentogiannis）近日帶領團隊至潟湖調查，豈料意外發現數百隻海馬現蹤。

負責潛入潟湖的潛水員夏洛斯（Labros Charelos）表示，「這是我首次在潟湖裡發現海馬」，指艾托利科潟湖深達30公尺，狹窄渠道與另一個淺潟湖相連，而近年來受損的灌溉渠洩漏，還有工廠廢物和化肥污染潟湖，阻斷潟湖中的氧氣，颳風時因水域缺氧產生硫化氫，因此潟湖會飄散出「臭雞蛋」的惡臭味。

當地釣客卡里奧菲利斯（Spyros Kariofyllis）透露，近幾十年來他經常在艾托利科潟湖釣魚，但如今該潟湖水下幾乎沒有生物，「當我將活餌扔進去時，差不多在5公尺左右，活餌就死了，水下也沒生物來吃餌」。專家門托詹尼斯表示，潟湖裡發現海馬讓他們看到希望，「目前在希臘其他地區，還未觀察到這種景象」，為了拯救瀉湖生態，希臘獲歐盟資助2100萬歐元，將進行一項拖延已久的修復研究。