來自大陸內蒙古的鮑喜順，以236公分的驚人身高獲得金氏世界紀錄，成為「世界第一巨人」，這個異於常人的身高雖然為他帶來了名氣，但卻也在他的童年留下許多創傷，老家的鄰居經常視他為怪物，讓鮑喜順變得自卑孤僻，原以為這輩子無緣遇到真愛，然而2007年他竟和年齡相差28歲的年輕女子結婚，甚至不顧醫生的勸阻生下了愛子。

根據《澎湃新聞》報導，鮑喜順在2005年以236公分的身高，被金氏世界紀錄認證為「世界自然生長第一高人」，這讓鮑喜順一夕之間爆紅，成為國際媒體間關注的對象，但這個異於常人的身高其實在過去為他帶來許多創傷。

鮑喜順的身高原本還和同齡人差不多，直到15歲那年，他的身高突然飆升到190公分，起初他還沒有太過在意，反而認為高有很多好處，然而回到老家後卻被鄰里視為怪物，漸漸地他也開始覺得自己不正常，性格變得自卑孤僻，甚至連家門也不敢出。

2004年，53歲的鮑喜順終於迎來人生轉機，他認識了《北方新報》的記者張軍，由於一般身高過高的人都患有巨人症，但鮑喜順經過醫生診斷後身體並無異常，屬於正常生長，因此張軍決定幫他申請金氏世界紀錄，這一個舉動成功翻轉了他的人生。

2007年，出名的鮑喜順也迎來了真愛，同樣出生內蒙古的夏淑娟經人介紹和他相親，相處過後彼此的感情迅速升溫，夏淑娟被鮑喜順憨厚幽默的性格打動，儘管兩人的年齡相差28歲，還是在交往一個月後決定閃婚。

小倆口在婚後不顧外界的眼光，感情十分甜蜜，雖然醫生曾以鮑喜順年紀大且身高特殊為由，勸阻兩人生孩子，但他們還是想要試一試，並且在婚後一年成功誕下一名兒子，如今14年過去，他們兒子的身高已經長到170公分，而年紀超過40歲的妻子也表示，如果身體還可以的話，希望能再生一個孩子，湊成一個「好」字。