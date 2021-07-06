全球受到新冠肺炎的疫情影響，不少樂園及動物園都因此倒閉。而一名俄羅斯女子為了避免動物園中的棕熊遭到拋棄，因此將棕熊帶回私人莊園中照顧，近日更在網路上公開棕熊洗玫瑰浴的影片，吸引網友的目光。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，俄羅斯薩拉托夫（Saratov）一處動物園因受到新冠肺炎疫情影響，導致園區不斷虧損必須關閉，而養在園區中的動物明星棕熊巴魯（Balu）也因此「失業」開放民眾領養。身為當地居民的魯斯蘭齊維列夫（Ruslan Tsyvilev）得知消息後便將巴魯領養回家，飼養在私人莊園中。

剛開始魯斯蘭齊維列夫還擔心巴魯變換環境會適應不良，但經過多日的相處與照顧，發現巴魯個性溫和也喜歡玩水，因此近日在巴魯的圍籬中放了浴缸讓牠玩，沒想到巴魯一看到裝滿水的浴缸立即爬進去，觀察了15~20分鐘後，就像忙碌一天的人一樣，以躺姿將雙腳大開、悠哉的泡澡。

魯斯蘭齊維列夫看到此景後，立即找來了攝影師好友為巴魯錄影、拍照，還不忘灑上玫瑰花瓣讓牠盡情享受。影片曝光後也吸引網友瘋狂轉發，紛紛留言「這隻棕熊比我還爽」、「看牠的表情都在笑了」、「遇到好主人就是爽」、「原來棕熊泡澡這麼可愛」、「我被牠融化了」、「牠一臉寫著好舒服」。