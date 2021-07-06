寵物對許多飼主來說都是相當珍貴的「家人」，若是被迫分離很長一段時間一定會非常思念。英國一名男子聽著妻子的指示開車，到達目的地後才得知一切都是一場驚喜，他們終於能夠將分離10個月的愛犬接回家，讓男子激動地落下男兒淚。

英國一名網友「@emmathed0g」日前在TikTok上分享一段影片，他的媽媽騙爸爸開車載自己前往某個地方，一路上她都不告訴對方目的地是哪裡，只是不斷指揮著開車的方向，不久後爸爸看見「狗狗庇護所」的招牌，才終於意識到自己即將要把許久未見的愛犬Emma接回家，一時間情緒湧上心頭，忍不住落下男兒淚。

PO主透露，自己一家人前陣子剛從南非移民到英國，但卻沒辦法帶著Emma一起，他們只能等待一切手續都辦妥後，才能將Emma接回身邊，然而這個過程卻非常漫長，等了近10個月才結束。

影片曝光後不少網友都被男飼主的情緒打動，紛紛留言：「真情流露的男人最帥了！」、「你擁有可愛的爸爸和很棒的媽媽」、「這就是幸福的淚水嗎？」、「天啊，我也看哭了」、「恭喜你們，現在終於一家團圓了！」。

而PO主也因應眾多網友的要求，上傳了後續影片，只見Emma興奮地從庇護所中衝了出來，不斷搖著尾巴和好久不見的主人們撒嬌、打招呼，甚至撲到男飼主的身上討抱，時隔10個月的重逢讓所有人都深受感動。