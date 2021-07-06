日本東京「上野動物園」裡一隻小貓熊「香香」，深受日本民眾喜愛，上個月中牠正好過4歲生日，園方便在推特分享牠2018年時的回顧影片，只見「香香」屁顛地跟在媽媽身後，頑皮的牠竟用頭撞媽媽的屁股，害媽媽差點出糗，爆笑模樣讓不少人直呼可愛。

上野動物園的人氣貓熊「香香」（シャンシャン），上個月中過4歲生日，而園方也在推特分享牠各個階段的影片，再次引發網友討論，其中一則只見媽媽「真真」慢條斯理從旁邊走過，而「香香」則是橫衝直撞地往前走，屁顛地跟在媽媽「真真」身後。

有趣的是，「香香」走路似乎不專心，下一秒竟直接用頭撞媽媽的屁股，害「真真」當場嚇了一跳，腳還拐了一下，左前肢更是慌張地抬了起來，不過牠很快就恢復鎮定，若無其事地繼續往前走，而「香香」則好像怕被罵，撞完媽媽後便趕緊逃開，模樣非常可愛。

這一段影片已累積902萬觀看次數，不少人表示「大貓熊媽媽脾氣真好，居然沒有生氣」、「貓熊寶寶根本故意的吧！牠應該是想看媽媽出糗」。上野動物園繼2017年誕生「香香」後，時隔4年再傳出喜訊，大貓熊「真真」與15歲公熊貓「力力」完成交配，近日順利生下雙胞胎寶寶，貓熊也將再次在日本掀起熱潮。