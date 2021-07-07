大陸一處商場日前爆發情侶吵架衝突，引起現場民眾圍觀。一名男子原本陪著女友開心逛街，女友逛到運動服飾店時，看到一件價格不低的衣服希望男友買給他，但男友看到價格後認為太貴拒買，女子便瞬間暴走，甚至對男友大打出手。

根據大陸媒體的報導，一對情侶日前前往位於河北省石家莊的一處商場逛街，原本兩人還甜蜜的黏在一起，後來女友走進服飾店看到一套衣服相當喜歡，便要求男友為她買下要價1800人民幣（約新台幣7787元）的鞋子和衣服，男友一看到價格臉瞬間變得鐵青，告訴女友衣服的價格太貴所以不會買，還唸了她幾句，女友聽到後也立刻變臉。

她認為男友年紀比她大那麼多怎麼會買不起，若是真的買不起就是因為沒本事，才會連這點錢都捨不得花，因此衝上去大罵男友並將他的衣服扯下，現場一片混亂，也引起眾人的圍觀，紛紛拿出手機拍照錄影。

目擊者表示，2人根本沒在管外人的眼光，就在商場走廊上拉拉扯扯，接著大打出手，女子緊抓的男友的衣服不放，男子只好使出「金蟬脫殼術」，往後一縮脫掉上衣想轉身跑走，女子將衣服丟在地上後又把男友抓回來繼續吵，讓圍觀的民眾相當傻眼。

網友看到影片後也紛紛留言「這女的腦子有問題吧」、「有多少錢就做多少事，幹嘛不自己買呢」、「男友要不要買也要看人家的意願，不買就打人太離譜」、「小姑娘真不怕丟臉」、「價值觀有問題吧」。