台灣地狹人稠，多數民眾將機動性高的機車當作代步工具，不過日前就有眼尖網友發現，機車腳踏板上方卡了一根棍子，讓他不禁好奇背後真實用途，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出一張照片，畫面中可見，機車前置物箱到坐墊之間卡了一根長型棍子，讓他不禁疑惑，「為什麼機車要裝這個？有什麼用意嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛歪樓回應「坐捷運到時候可以像腳踏車一樣提著上車，我以為大家都知道」、「前面可以載一個側坐的」、「這是機車用的手煞車，方便又美觀」、「晾寵物鳥或讓牠趴在上面休息用」、「防止停紅燈時狗狗跳上車」。

不過也有知情網友解答，「這個叫強化車台，提升車台穩定度，騎乘會比較穩定，過彎穩定性更高，如果發生意外正面追撞的話，這支會產生很大的功效」、「穩定車台騎起來更穩，小撞擊不容易歪車台，大撞擊不容易把你壓扁」；不過也有人認為，即便正面撞擊時，車台不會輕易折起來，但能撞到車台折起來的車禍事故，通常都凶多吉少。