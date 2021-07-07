蘇格蘭一名女子3年前在農場工作時，發現一隻初生小牛跌進肥料堆中，差點窒息喪命，趕緊將其救起，並買下小牛親自照顧，事隔3年小牛已長大，個性溫和又親近人，女子表示，小牛就像一隻巨型狗，時常會翻身要她撓肚子。

根據《鏡報》報導，42歲羅斯（Heidi Ross）在蘇格蘭高地（Highlands）一間農場工作，3年前工作期間，發現一隻早產1個月的短角牛，臉部朝下跌進肥料堆中，由於牠還不會站立與行走，因此難以翻身，所幸羅斯及時發現，小牛才得以獲救，進一步得知，這一隻小牛因母牛奶水不足，才會改由人工飼養。

羅斯因不忍心小牛養大後，會被送到屠宰場宰殺，因此便向農場主人買下小牛，並將牠改名為「托爾（Thor）」，3年過去托爾已重達750公斤，儘管牠的體型非常大，但個性卻非常溫和，羅斯表示，「買下托爾是非常重大的決定，我從未飼養過如此大型的動物，最多只養過天竺鼠，但與牠相處後，才發現托爾就像是一隻巨大的狗」。

羅斯提到，「這3年來托爾與我建立起信任，我知道牠不會想傷害我，因為托爾完全沒有攻擊性，只是牠不知道自己很大隻，我有時會不小心被牠撞到，真的非常痛」，而托爾就像小狗一樣，呼喊牠的名字時會馬上看過來，甚至還會翻身體讓羅斯撫摸牠的肚皮，當羅斯心情低落時，托爾似乎能感受到她的情緒，並給予安慰，讓羅斯獲得平靜與快樂。