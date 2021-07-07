大陸海南當地一棟住宅大樓外，驚見一個直徑1.5公尺的巨大蜂巢，由於蜜蜂數量多到讓住戶不堪其擾，當地消防隊獲報後便前往現場將蜂巢搗毀，過程中大量蜂蜜像大雨一樣傾洩而下，流滿整片窗戶，壯觀畫面讓網友直呼可惜了！

綜合陸媒報導，海南省三亞市一棟住宅大樓，被發現7樓住戶窗外有一個直徑1.5公尺的巨大蜂巢，幾乎是一名成年人的身高，無數蜜蜂日以繼夜的外出採蜜，讓附近住戶心驚膽顫，擔心不幸遭蜂叮，加上7樓住戶長期不住在這棟大樓，一群人只好通報消防隊前往處理。

影片中可見，2名消防人員全副武裝，穿著防護衣進到屋內，接著打開窗戶，對著蜂巢噴灑藥劑，再用長棍不斷敲打、搗毀蜂巢，過程中大量蜂蜜居然像下雨一樣，沿著窗戶傾洩而下，畫面十分壯觀。

所幸蜂巢最終順利清除，但大量流下的蜂蜜就這樣白白浪費了，讓不少網友直呼可惜，「好心疼蜂蜜」、「插個管子是不是每天都有新鮮蜂蜜吃」、「看個新聞，我口水卻流下來」、「吃貨最大的遺憾」、「蜜蜂本來就少，很多糧食瓜果的功臣，找養蜂的弄走就好，沒必要用殺蟲劑殺的，真可惜」。