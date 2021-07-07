全球受到新冠肺炎疫情影響，不少人因此失去工作，只能在家中吃老本或是轉行，也有人為了生計不惜涉險。泰國一處民宅日前遭到民眾檢舉，有一群男子在新冠肺炎疫情期間群聚拍片，警方收到通報後趕往現場，才發現這群男子不只群聚，還正在拍攝「愛的動作片」，讓所有人相當傻眼。

根據泰國媒體的綜合報導，位於泰國芭達雅的一處警察局，日前收到民眾檢舉表示，有多名男子在疫情期間群聚拍片，讓附近鄰居相當擔憂爆發群聚感染，警方獲報後立即趕往現場並直接破門而入，沒想到映入眼簾的竟是5名男子們正在床上「連結」激戰，他們看到警方衝進來也被嚇到動作中止，全場一片尷尬。

警方在現場發現不少拍攝道具及各種服裝，經過調查後發現，以35歲大陸籍男子Yangshuai為首的5人團體，分別有3名泰國男子還有1名第三性人士，他們將拍攝並剪輯過的色情影片上傳至大陸才能觀看的應用軟體上，並靠著販售色情影片賺取收入。

被警方逮捕的泰籍嫌犯表示，自從新冠肺炎疫情爆發後他們就斷了收入，無奈之下才選擇下海拍片，即使拍攝1天只獲得1000泰銖（約865元台幣）的酬勞，為了生計也只能咬牙苦撐，但他們現在除了再次失去工作外，未來也將面臨疫情群聚、非法拍片等各項罰則，實在是得不償失。