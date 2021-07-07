不久前大陸才發生正宮衝商場停車場抓姦拍片而造成話題，沒想到近日又發生類似的案件。大陸一名男子日前帶著小三前往當地一處商場逛街，豈料竟在過程中巧遇妻子與丈母娘，當場抓個正著，男子與小三當眾被丈母娘毆打，小三的衣服還被正宮扒光，吸引現場民眾圍觀。

根據大陸媒體的報導，大陸江蘇省一名男子日前大剌剌的牽著外遇對象，在當地的一個大型商場中甜蜜約會，不料走著走著竟看到妻子與丈母娘從前方衝來，嚇得他趕緊推開妻子並護住小三打算逃離，丈母娘看到此景後氣不過自己的女兒被背叛，拿起雨傘猛打保護小三的女婿，男子則是不敢反抗，任由丈母娘責罰。

之後男子再度反抗並拉著小三想要離開，還是遭到妻子與丈母娘攔截，正宮一看到小三嬌弱的躲在丈夫身後，更是心中燃起一把火，一把抓住小三的頭髮協同自己的媽媽將她按壓在地上，並將小三的衣服扒光，男子則是不斷上前制止、推開妻子與丈母娘，讓圍觀的民眾全看傻了眼，紛紛拿出手機錄影。

影片公開後也引起網友熱烈討論，紛紛留言「直接離婚不就得了，何必上演這一齣呢」、「這男的也真蠢，想偷情還挑個顯眼的地方」、「他不敢對丈母娘動手，看來還有點良知」、「小三一副他會保護我的樣子，真討厭」、「當眾扒人家衣服總是不對」。