猴子與人類的活動範圍很靠近時，就常出現猴子搶人食物的狀況。近日國外論壇Reddit瘋傳一段影片，只見一名警衛在警衛室裡吃麵包，豈料期間闖入一隻猴子，竟想直接搶走警衛手中的食物，由於擔心會被猴子攻擊，警衛只好交出麵包，表情看起來非常無奈，畫面讓人看了哭笑不得。

影片被分享至國外論壇Reddit，在網路上引發討論，只見一名警衛坐在警衛室裡，享用手中的麵包時，突然一隻猴子跳入室內，發出巨大的聲響，把警衛嚇了一大跳，而猴子看到食物後，便走上前討食，警衛擔心被攻擊，便撥下一塊給猴子吃。

但猴子吃了一口後，似乎還不滿意，再次伸手要奪走麵包，警衛趕緊吃了一大口，才將食物交出，猴子拿到麵包後便趕緊離開，留下滿臉無奈的警衛，爆笑過程也被監視器拍下。不少網友笑著說「光天化日下搶劫」、「國家地理頻道有一集『Monkey Gangs of India』曾提到，3至4隻猴子會集結成團，巡邏並搶劫牠們所在的領地」。

台灣獼猴也出現過類似狀況，國立中山大學附近常見台灣獼猴蹤跡，先前就有學生走出學校宿舍，向外送員取完餐後，豈料竟吸引獼猴的注意，其中2隻獼猴覬覦學生手上的食物，便想上前搶奪，而學生也是有備而來，馬上亮出手中的BB彈槍防身，讓獼猴不敢靠近，也意外引發討論。