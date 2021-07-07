大自然是個弱肉強食的殘酷世界，就連同類也可能因為要爭奪食物或主導地位而打鬥。近日美國一名攝影師外出取景時，意外目睹了2隻白頭海鵰（白頭鷹；鷹科）打鬥的精彩場面，只見占據優勢地位的老鷹抓著對手的爪子，將牠到掛在天空中「羞辱」，維持將近1分鐘才終於放開。

根據《每日郵報》報導，65歲攝影師克里斯托弗（Christopher Ang）日前和一群攝影師在華盛頓州取景拍攝，突然發覺天空中有一隻白頭海鵰不斷在他頭上盤旋，幾秒後便朝著某個方向俯衝而去，克里斯托弗定睛一看，發現不遠處有另外一隻白頭海鵰，2隻老鷹很快就打成一團，他也急忙拿起攝影機，將這精彩的打鬥場面給拍攝下來。

克里斯托弗透露，起初2隻老鷹都不斷向上攀升，試圖飛到更高的位置以壓制對方，然而中途卻有1隻老鷹改變作戰策略，迅速向下猛撲，伸出爪子抓住了對手的爪子，使牠狼狽地被倒掛在天空上，還無法使力逃脫，「我相信這隻老鷹在展示牠的空中優勢和支配地位，另一隻老鷹被拋甩、拖著走的時候所發出的尖叫聲就是最好的證明」。

這場激烈的鬥爭在結果水落石出後很快就結束了，占據主導地位的老鷹在即將撞上水面時把對手的爪子放開，2隻老鷹隨後便往不同的方向離開戰場。目擊到這麼精彩的場面，克里斯托弗相當興奮，直言：「這是一個如此激勵人心的時刻，讓我想起了欣賞世界萬物之美的重要性」。