許多租房子的人擔心自己租到恐怖鬼屋，因此租屋前都會在網路上做很多功課，積極了解附近環境及屋況，但即使租到適合的房子，房東也可能是個問題。新加坡一名女子日前在網路上看到一間不錯的房子，便與房東洽談並順利簽約，不料卻是惡夢的開始。

根據新加坡媒體《新明日報》的報導，一名38歲的黃姓女子日前透過網路，以及妹妹的幫助之下，看到一間環境乾淨、清幽的房子，她們便立即預約接洽房東，見面當天與房東聊得不錯，也同意她能開伙煮飯，女子便簽下契約同時繳交1160元新幣（約新台幣24130元）的租金與押金。

但黃姓女子簽約後，發現家中廚房及房間內都裝有監視器，因此詢問房東，房東則解釋，過去曾發生租客烤完麵包忘記關電源而差點釀成火災的意外，因此基於安全考量加裝監視器，女子聽完後也覺得並無不妥便沒有多加排斥。

不料，黃姓女子於5月2日搬進去後，發現房東不斷用監視器監視她的行動，除了認為她每2小時就要上廁所，次數太過頻繁外，還限制她洗手、洗澡，甚至洗衣服的次數，因為這樣太浪費水，因此一周只能洗2次衣服。另外，疫情居家辦公期間，還得多收每周30元新幣（約新台幣624元）的居家辦公費，讓女子相當傻眼。

新聞報導一出後也吸引網友熱烈討論，紛紛留言「這房東根本是變態」、「要限制那麼多乾脆別租人」、「這房東有病吧！管我在家做什麼」、「房間也裝監視器是要怎麼換衣服」、「這房東心理有問題」、「還是趕快搬走比較好」。