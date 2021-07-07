日本一名飼主家中有一隻黏人的小奶貓，沒想到這天牠竟趁著飼主在講工作電話時，直接纏著飼主，將飼主的食指當成奶嘴不斷吸吮，甚至忘我到發出容易讓人誤會的「啵啵聲」，畫面曝光讓網友爆笑直呼根本是「電愛」（Phone Sex）場景。

日本飼主經常在推特帳號「@chipie0826」分享家中貓咪的生活趣事，今年5月初時救援了一隻小奶貓「Okome醬」（おこめちゃん），不過或許是因為小奶貓太早離開母貓，所以一直出現依戀的吸吮行為，藉此滿足口腔欲望。

這天Okome醬趁著飼主講工作電話時，竟然雙手捧著飼主的食指，將其當成奶嘴一陣吸吮，甚至忘我的閉上雙眼，不斷發出陣陣的啵啵聲響。過程中飼主幾度試圖掙脫，但Okome醬便會黏得更緊，讓飼主無奈表示「我還接著工作的電話啊，能不能放過我啊？」就怕工作夥伴誤會。

這幕可愛畫面曝光後，短短4天就累計逾74萬觀看次數，影片更被知名臉書粉專《我只是想認真點》轉分享，不少網友全被眼前景象融化了，紛紛留言直呼「是電話Play啊！」、「咬到不能自拔欸」、「幼貓實在太可愛了」、「貓皇：朕沒有放手，你手不能拿」。