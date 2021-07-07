近日大陸網路上流傳一段影片引發話題，一名白髮蒼蒼的老翁深夜背著剛出生不久的孩子在街上撿垃圾，經過了解後，得知老翁在去年善心收留了一名孕婦，如今正努力靠拾荒賺錢、照顧這對母子，影片曝光讓許多網友都感動不已，紛紛表示想要捐贈物資來幫助老翁。

根據《星視頻》報導，這名居住在江西南昌的70歲老翁，去年5月在街上遇到一名懷胎5個月、正在翻垃圾找食物的流浪孕婦，因為不忍心放她獨自生存，所以將孕婦帶回家照顧，幾個月後孩子出生了，老翁也還是非常努力地照顧母子二人，並沒有將他們趕離家中。

本月3日，有網友在街上看見老翁背著呼呼大睡的嬰兒一邊騎車、一邊撿垃圾，上前詢問後才得知背後的故事，儘管自己的經濟狀況也不是很樂觀，但老翁仍努力靠拾荒賺取金錢來養活孩子，在採訪中老翁笑著說道：「我條件不是太好，總不能見死不救吧」，對於未來他也十分樂觀，「我不怕，慢慢地來，生活總要繼續下去，總會好起來的」。

這名老翁善良且勇敢的精神感動許多網友，讓他一夕之間在網路上爆紅，大家紛紛留言：「祝老人家身體健康，小孩健康成長！」、「好人一生平安，長命百歲！」、「大爺給我們做了一個好榜樣，生活上雖貧窮依然堅持自己的做人原則」；另外也有許多網友主動表示可以捐贈嬰兒奶粉和衣服，希望能給老人家一些幫助，老翁對此十分高興，也向伸出援手的大家表達感謝。