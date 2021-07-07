宅在家整整50天，不要說人快瘋了，狗狗也受不了了！終於有主人因為家裡的狗狗防疫不能出門，出現悶悶不樂的現象而來溝通。

先不要說狗，防疫讓家長發現，每天跟小孩膩在家壓力有多大，而毛孩也疑惑，鏟屎官隨侍在側，「明明就有空在家，為何不能帶我出去玩？」狗狗不了解發生甚麼事，只知道一天天期待落空，也很壓力山大。

寵物是很有生活節奏感的，鏟屎官甚麼時候出門，甚麼時候回來，牠們已經習慣了。平常只要等主人在家的時間再賣萌就好、主人不在就自己發呆睡覺好不自在，現在一切亂了套，牠們變成24小時要賣萌取悅主人，想想也挺累。

來溝通的案例是一隻挑食嚴重的小博美，因為疫情不能出門變得超級悶悶不樂，更加不想吃飯，讓媽咪非常擔心。

「為什麼媽咪都不帶我出去玩」小博美這樣問。

「出門很危險呀，會生病病！」我開宗明義先跟狗狗這樣說。「誰會生病病？」我回說是媽咪。「那我可以自己出去嗎？」三級防疫這件事要解釋給毛孩聽，實在太難了。

這隻自從吃了人吃的油雞之後，就再也不碰飼料的小博美，溝通時請牠多吃乾乾跟飼料，牠根本不屑一顧。我跟媽咪說，這樣對牠健康不太好，媽咪說：「沒關係啦，牠七歲了，牠愛怎樣就怎樣」，果然，挑食都是主人慣出來的。

我問主人，你既然宅在家，要不要乾脆幫狗狗煮點適合牠吃的鮮食，媽咪回說「不會煮」，那平常在家有陪牠玩嗎？「就大眼瞪小眼」！難怪狗狗不開心。

解封的日子看似快來臨，但誰也不知道什麼時候會再警戒，主人可以趁人少的深夜或清晨帶狗狗去空曠地區散散步，但要做好全套防範措施。

非常時期，小型狗狗能抱著就抱著吧，中大型犬則要小心不要讓牠過度舔聞環境，誤食了衛生人員的消毒劑就不好玩了，可能會有致命的危險，回家後幫狗狗擦腳跟身體也切忌用酒精或消毒水，否則也會害牠們中毒。

簡單的散完步後，也可在家裡給狗狗準備益智遊戲，用寶特瓶裝食物讓牠邊找邊吃邊玩，消耗體力，或者乾脆訓練起坐下、握手等小遊戲，以免牠們太無聊變得嗜睡，食慾不振或悶悶不樂，畢竟，人都受不了的這段期間，汪星人，還得勞主人幫忙想點樂子。