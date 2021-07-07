隨著全球氣候異常、氣溫不斷升高，不少國家除了深陷新冠肺炎疫情外，還飽受極端天氣所帶來的災害，但也因此看到意想不到的畫面。美國加州一名屋主日前在家中，聽到庭院泳池不斷傳來嬉鬧的聲音，但家人們都待在屋內，打開門簾一看竟有一對棕熊母子在裡面開趴。

根據外國媒體的綜合報導，一名住在美國加利福尼亞州安吉利斯國家森林附近的男子，日前在家中不時聽到庭院泳池內傳出聲音，但家裡成員都沒有外出，讓他感到相當可疑，擔心有外人入侵，但沒想到他拉開門簾拿著手機準備錄下畫面時，卻看到一隻母棕熊帶著棕熊寶寶在泳池內玩耍嬉鬧。

影片中，母棕熊與小棕熊同時泡在泳池內，小棕熊開心的滑水游泳，母棕熊則是一臉慈愛的在一旁看著小熊，小熊還不時調皮的抓著媽媽的耳朵討抱，溫馨又可愛的畫面，就像一般家庭一樣，讓屋主不忍心趕走他們，只在屋內安靜觀察牠們互動。

事實上，安吉利斯國家森林附近的社區，經常可以看到棕熊的身影，但牠們通常都在夜間出沒，到附近的社區中翻倒垃圾找尋食物，對於當地居民來說習以為常，但由於近日氣候異常，天氣太過炎熱，導致熊在白天闖入民宅泳池的案件經常發生。加拿大的大卑詩省地區，上個月也有民眾拍到母黑熊帶著2隻小黑熊在泳池中開心戲水的畫面。