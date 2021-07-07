受到新冠疫情影響，各國都實施口罩令，但法國沿岸有一個小鎮，不僅不強制戴口罩，甚至還開放民眾全裸上街，被認為是全世界最自由的地方，近日一對夫妻就選在這個小鎮度蜜月，只見夫妻倆完全沒穿衣服，大剌剌地上街閒逛。

根據《每日星報》報導，法國愛德角（Cap D 'Adge）位於地中海沿岸，是一座頗具爭議的城市，在城鎮裡民眾能全裸穿梭在公共場所，包含銀行、超市、餐廳、理髮店或麵包店等，每年夏天吸引5萬名遊客前來，不過當地雖然開放裸體，但不允許在公開場所進行性行為，違者將罰款1.5萬歐元（約新台幣49萬元）。

巴西一對擔任兩性關係教練的夫妻，分別是亞瑟（Arthur O Urso）與其妻子羅那（Luana Kazaki），兩人在疫情封城期間，透過網路教導客戶如何處理兩性關係，幫助夫妻搶救婚姻，他們還在情色平台「OnlyFans」開設頻道，夫妻倆藉此賺了約5.6萬英鎊（約新台幣216萬元）。

夫妻倆日前被「裸體城市」吸引，便飛往法國愛德角度蜜月，他們表示「新婚後應該尋求新的體驗，不能讓愛的熱情逐漸冷卻」，而他們會選擇至此，除了覺得有趣以外，也希望能夠體驗新生活，「這座城市被稱為性愛城市，結婚後很適合來這挑戰、冒險，也是為了逃離千篇一律的生活」。