葡萄牙的克里斯蒂亞諾·羅納爾多機場被視作「全球最危險機場之一」，該機場的跑道建在山坡之上，長度只有2.7公里，跑道末端是懸崖，若煞不住就可能從上面墜落，此外機場的側風強勁，使飛機降落增添了許多難度。

根據《LADBible》報導，國外一名男子經常在自己的TikTok帳號「@azey_rlb」上分享駕駛飛機的風景和有趣事蹟，近日他上傳的一段影片引起網友熱議。影片中他駕駛著飛機準備降落在位於葡萄牙馬德拉島的馬德拉克里斯蒂亞諾羅納度機場（Cristiano Ronaldo International Airport），這裡的機場跑道建於山坡上，只有2條長度為2.7公里的極短跑道，末端就是懸崖，再加上四周環繞著山丘，氣流變化很大，著陸的難度非常高。

這段影片從駕駛艙向外拍，可以看到機場附近優美的景色，不過男子同時也解釋自己的一系列操作，「在降落時必須非常接近地面，500英尺（約152公尺）以下，風會開始變得又急又強，只有訓練有素的飛行員才有辦法降落在這座機場」。

影片發布後瞬間受到大批網友關注，上傳才短短1天就已經突破180萬觀看次數，大家紛紛留言：「好的，我把馬德拉島從我的旅遊清單上移除了」、「我光看影片就覺得很焦慮」、「幾年前我去那裡的時候，因為風太強了，飛機不得不改到其他地方降落，我們最後是搭船過去的」、「難怪我們的飛機降落時所有人都開始鼓掌，真的太奇妙了」。