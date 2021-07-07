在家穿得清涼被鄰居看光光，誰的責任比較大？英國一名26歲年輕辣媽亞歷山大·泰勒 （Alexandria Taylor）日前被鄰居抗議，指她在家只穿內衣褲趴趴走，全程被自己女兒目睹，因此要她不穿衣服時就拉下百葉窗，「我的孩子不想看到妳的光屁股！」泰勒收到鄰居紙條後爆氣怒喊「我做錯了什麼嗎？」

綜合外媒報導，家住埃塞克斯郡的泰勒（Alexandria Taylor）日前收到鄰居寫的紙條，指她在家只穿內衣褲，被家中小孩透過窗戶目睹，卻又不知道該怎麼向小孩解釋，只好留言勸告泰勒「如果要在家不穿衣服趴趴走，希望妳至少拉下百葉窗，不勝感激。我的孩子不想看到妳的光屁股，非常感謝，妳的鄰居敬上。」

Mum told to shut blinds 'because my kids don't want to see your a** on showhttps://t.co/xxwBaIjaXh — Bernhard Hol 💙 (@BernhardHol) July 5 2021

泰勒指出，這是她在汽車的擋風玻璃看見的紙條，當下有被偷窺冒犯的感覺，並想起前幾天睡前穿著內衣褲在家裡走動時，發現鄰居的女兒正在窗邊往她家窺看，因此認為紙條來自於這戶鄰居，氣得她PO文痛批「我做錯了什麼嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「這是妳的房子，不是他們的，這是妳的私人領域，不是讓他們可以偷窺的區域」、「如果他們對妳在家做的事情有意見，請他們閉上眼睛，而不是去侵犯妳的隱私」、「建議妳跟鄰居說，不要再讓她的女兒從窗戶窺看妳的隱私了」；不過也有網友歪樓笑說「可能是老公一直看，太太發現吃醋了」。