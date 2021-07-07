澳洲因為極端氣候影響，從今年年初開始就爆發鼠疫，成千上萬隻的老鼠四處流竄，進攻全國各地。當地一名農夫的妻子上禮拜睡覺時，就感覺臉部有些毛毛的，等她張開眼睛一看，一隻老鼠竟然正在啃咬她的眼球，嚇得她急忙送醫治療。

根據《太陽報》報導，這次的鼠患是澳洲近30年以來最嚴重的，不少民眾的生活都受到極大影響，眼球遭到啃咬的農夫妻子只是其中一名受害者，類似情況也發生在其他人身上。居住在納羅邁（Narromine）的農夫哈里斯（Mick Harris）曾在熟睡時被老鼠侵犯，「牠從我耳後爬到臉頰上時，我感覺毛茸茸的還很癢，之後就立刻起了雞皮疙瘩，直接從床上跳起來」，後來哈里斯整晚都不敢閉眼，直到床下的捕鼠裝置終於抓到老鼠，才敢放心入睡。

哈里斯還透露，自己的妻子在幾個禮拜前也有過相似的經驗，她在睡覺時突然感覺有東西在啃咬手上的結婚戒指，當時她嚇壞了，而且家裡還有2個年幼的孩子，讓身為父母的他們感到十分擔憂，「很怕他們半夜哭醒是因為床上有老鼠」。

居住在新南威爾斯州的31歲女子傑克森（Shirilee Jackson）也指出，一群老鼠在短短一個晚上的時間，就把她的車子損毀到難以修復的程度，「我早上5點起來，發現車子的安全帶被咬了，加熱裝置、地墊、頭枕和兒童安全座椅全都毀了，這實在太不真實了，一切都發生在短短10小時內」，更慘的是約5474英鎊（約新台幣21萬）的損失都無法索取保險理賠。